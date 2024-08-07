وزير الطاقة الجزائرى فى زيارة عمل إلى النيجر لبحث تعزيز التعاون الثنائى

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وصل وزير الطاقة الجزائرى محمد عرقاب، الثلاثاء إلى النيجر في زيارة عمل لبحث سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي وتطويره في مجال الطاقة.

وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية -في بيان- أن وزير الطاقة يرافقه وفد من شركة "سوناطراك" الجزائرية لاستغلال النفط والغاز، سيجري لقاءات واجتماعات مع مسؤولي النيجر، أبرزهم وزير البترول.

وأضاف البيان أن هذه الاجتماعات تهدف إلى بحث سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي وتطويره، ولا سيما في مجال الطاقة والمناجم خاصة في مجال المحروقات، من خلال استئناف نشاط "سوناطراك" في النيجر، ضمن استراتيجيتها لتوسيع نشاطاتها في سوق الطاقة الدولي ولا سيما في أفريقيا.