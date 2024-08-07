اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 أغسطس 2024 07:29 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

وزير الطاقة الجزائرى فى زيارة عمل إلى النيجر لبحث تعزيز التعاون الثنائى

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 06:00 ص
وزير الطاقة الجزائرى فى زيارة عمل إلى النيجر لبحث تعزيز التعاون الثنائى الجزائر - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل وزير الطاقة الجزائرى محمد عرقاب، الثلاثاء إلى النيجر في زيارة عمل لبحث سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي وتطويره في مجال الطاقة.

وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية -في بيان- أن وزير الطاقة يرافقه وفد من شركة "سوناطراك" الجزائرية لاستغلال النفط والغاز، سيجري لقاءات واجتماعات مع مسؤولي النيجر، أبرزهم وزير البترول.

وأضاف البيان أن هذه الاجتماعات تهدف إلى بحث سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي وتطويره، ولا سيما في مجال الطاقة والمناجم خاصة في مجال المحروقات، من خلال استئناف نشاط "سوناطراك" في النيجر، ضمن استراتيجيتها لتوسيع نشاطاتها في سوق الطاقة الدولي ولا سيما في أفريقيا.







اخبار الجزائر

الجزائر

النيجر

محمد عرقاب

افريقيا

سوناطراك




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة