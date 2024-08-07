اليوم السابع
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وزير الخارجية يبحث مع "سامسونج إلكترونيكس - مصر" توفير الحوافز والضمانات للمستثمرين الأجانب

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 03:14 م
وزير الخارجية يبحث مع "سامسونج إلكترونيكس - مصر" توفير الحوافز والضمانات للمستثمرين الأجانب وزير الخارجية بدر عبد العاطى
(أ ش أ)

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بحث وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى، اليوم الأربعاء، مع رئيس شركة "سامسونج إلكترونيكس - مصر" جون سو جونج، السياسات الاقتصادية الخاصة بتوفير الحوافز والضمانات للمستثمرين الأجانب.

وقال المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة السفير أحمد أبو زيد - عبر حسابه الرسمى على منصة "أكس" - "إن اللقاء تناول تطلع مصر لزيادة حجم استثمارات الشركة وإنتاجها وتعزيز قدرتها التصديرية إلى الأسواق الأوروبية مع ضمان زيادة المكون المحلي في مختلف منتجاتها".







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