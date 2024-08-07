وزير الأوقاف يجرى لقاء مع عدد من الأشقاء الفلسطينيين بديوان محافظة القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، لإجراء جولة تفقدية بأحد المساجد تحت الإنشاء بمدينة بنها، وكذلك تفقد ديوان مديرية الأوقاف بمحافظة القليوبية، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وخلال تواجد وزير الأوقاف بديوان عام محافظة القليوبية، حرص علي لقاء عدد من الأشقاء الفلسطينيين الذين كان يتم تكريمهم داخل ديوان عام المحافظة بقيادة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتقديم منح ودعم لهم بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وخلال لقاء وزير الأوقاف بالأشقاء الفلسطينيين، رحب بهم على أرض وطنهم الثاني مصر، داعيا الله أن يزيح هم هذه الحرب عن أهل فلسطين الشقيقة، كما استمع لعدد من المطالب الخاصة بها، والعمل على التنسيق مع محافظة القليوبية ومديرية الأوقاف بالقليوبية، لسرعة تقديم الدعم اللازم.

كما شهد اللقاء تقديم الدعم المعنوي لطفلة فقدت أباها أمام أعينها هي ووالدتها بعد اقتحام قوات الاحتلال للمنزل، وتفريغ رصاصهم به والذي سقط شهيدا وسط دماءه، وهو ما أثر على الحالة النفسية للطفلة، حيث حرص الوزير على دعمها والدعاء لها بالصبر وأنها على أرض بلدها الثاني مصر.