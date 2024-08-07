وزيرة التنمية المحلية: الانتهاء من جميع الأحوزة العمرانية بالمحافظات مطلع 2025

كتب على عبد الرحمن - أحمد عبد الرحمن

كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن أنه من المقرر الانتهاء مطلع عام 2025 من جميع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى فى المحافظات، حيث تم الانتهاء حتى الآن من الحيز العمرانى لجميع المدن بنسبة 100% وإعداد المخططات الاستراتيجية لحوالى 215 مدينة بنسبة 93% والانتهاء من المخططات التفصيلية لـ161 مدينة، كما تم إعداد الحيز العمرانى لحوالى 4616 قرية بنسبة 95%، وإعداد المخططات الاستراتيجية لعدد 4486 قرية بنسبة 92%، كما تم الانتهاء من المخططات التفصيلية لعدد 4203 قرية بنسبة 94% .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزيرة التنمية المحلية، مساء أمس، هو الأول منذ توليها المنصب وذلك بمشاركة عمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبحضور مختلف وسائل الإعلام، وذلك على هامش الجولة التفقدية وزيارتها لمهرجان العلمين بالساحل الشمالى لتفقد الأنشطة والفاعليات المقدمة.



وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الانتهاء من المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية يعد مطلب مهم لأهالينا فى جميع المحافظات ومن أهم مطالب أعضاء مجلس النواب من الوزارة والمحافظات الفترة الماضية ، مشيرة إلى ان الوزارة تقوم بالتنسيق بصورة مستمرة مع وزارة الإسكان ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لتدقيق حصر التجمعات العمرانية واستيعاب جميع الكُتل العُمرانية القائمة ووضعها ضمن دليل التنمية المحلية لإعداد مُخططات عُمرانية طبقاً للوضع على الطبيعة لجميع المدن والقرى بالمحافظات.