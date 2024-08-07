وزيرا الاستثمار والكهرباء يبحثان سبل تعزيز الجهود المشتركة بقطاع الطاقة

كتب محمد أسعد

بحث المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سبل تعزير الجهود المشتركة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية فى قطاع الطاقة.

وقد استعرض الجانبان فرص الاستثمار بالسوق المصري فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة لاسيما وان مصر تمتلك كافة الامكانات والمقومات التى تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية فى هذين القطاعين الهامين.

وأكد اللقاء أهمية استمرار جهود التنسيق المشترك بين وزارتى الاستثمار والتجارة الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة لجذب وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة حيث يلعب القطاع الخاص دوراً هاماً في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة 2035.

كما أكد اللقاء حرص الوزارتين على توفير كافة أوجه الدعم الممكن للشركات المصرية والعالمية وكذا تقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاع الطاقة فى مصر.