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وزارة الطيران المدنى تعلن مواعيد تجنب الطائرت المجال الجوى الإيرانى

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 09:15 م
وزارة الطيران المدنى تعلن مواعيد تجنب الطائرت المجال الجوى الإيرانى وزارة الطيران المدني
كتب أحمد مصطفى

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أعلنت وزارة الطيران المدني أنه في ضوء الإخطار الوارد من جانب السلطات الإيرانية المعنية بشأن تحذيرات موجهة لجميع شركات الطيران المدنى العابرة فوق المجال الجوي الإيرانى، بأنه سيجرى  تدريبات عسكرية على مدار يومى 7 و8 أغسطس الجارى، خلال الفترة من الساعة 11:30 إلى 14:30 يوم 2024/8/7، والفترة من 04:30 إلى 07:30، يوم 2024/8/8 وذلك بتوقيت طهران.

وحرصا على سلامة ركاب الطائرات المصرية وتطبيقا للمعايير القياسية الدولية فى هذا الشأن، فقد أصدرت سلطة الطيران المدني المصرية إخطارًا إلى جميع شركات الطيران المصرية بعدم المرور فوق المجال الجوي الإيراني خلال الفترات المشار إليها سالفا.. لتجنب أى أخطار تؤثر على سلامة الطيران.







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