موعد وأماكن تلقى تظلمات الثانوية العامة فى دمياط.. اعرف التفاصيل

دمياط - هيثم مراد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، عن أماكن تلقى طلبات التظلمات الخاصة بطلبة الثانوية العامة 2024، وذلك بعد اعتماد النتيجة رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم.

وأوضح الدكتور محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه تم تخصيص مدرسة محمد على الاعدادية بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية لتلقى طلبات التظلمات الخاصة بطلبة الثانوية العامة بدمياط، مشيرا إلى أنه تم تخصيص كنترول الثانوية العامة بالدقهلية لتلقى طلبات تظلمات طلاب الثانوية العامة بدمياط.

وأكد وكيل تعليم دمياط، أن المحافظة قدمت موسم مميز فى امتحانات الثانوية العامة، لافتا إلى وجود خطة عمل يتم العمل بها منذ فترة لتحقيق رؤية وزارة التربية والتعليم فيما يخص تخفيف كثافة الطلاب داخل المدارس، مؤكدا أن محافظة دمياط تعد من أولى المحافظة تحقيقا لتلك الرؤية.

كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن خطوات تقديم التظلمات لطلبة الثانوية العامة، والتى شملت تحديد مبلغ 200 جنيه لكل مادة، مع إمكانية التقدم بطلب تظلم لأكثر من مادة لنفس الطالب.

كما أعلنت عن الأوراق المطلوبة وطريقة التقيم عبر الموقع الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم أو من خلال غرفة الكنترول داخل القطاعات التعليمية على مستوى الجمهورية.

يذكر أن محافظة دمياط قد حققت مركزين بس قائمة أوائل الثانوية العامة، وقد حقق الطالب إياد يحى الشربينى المركز الثالث على الجمهورية شعب. علمى علوم، فيما حققت الطالبة تغريد كركر المركز الخامس على مستوى الجمهورية شعبة أدبي.