ملتقى توظيف بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة غدا.. وظائف للطلبة والخريجين

ينظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، غدًا الخميس، ملتقى توظيفيًا للطلبة والخريجين، بحضور مسئول الموارد البشرية بإحدى الشركات.
وأوضح الجهاز الوظائف المطلوبة وشروط ومزايا التقديم على النحو التالي:-
-الوظائف المطلوبة:
"عضو فريق"
-المؤهل من إعدادية.
-التقديم للذكور فقط.
-سن التقديم من 18 إلى 35 سنة.
-عدد ساعات العمل 9 ساعات.
-مزايا تأمين طبي واجتماعي.
-مرتبات مجزية تشمل بدل مواصلات وحافز شهر.
-أماكن العمل بالقرب من محل السكن.
-متوفر باصات لفروع التجمع والرحاب وأكتوبر والشيخ زايد.
وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، إلى أن الملتقى سوف ينظم بمقر الجهاز، الكائن 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوى - الدور الثانى، وذلك من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، ويمكن للراغبين فى الاستفسار التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".
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