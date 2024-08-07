مصرع 3 أطفال إثر اندلاع حريق داخل منزلهم بالبحيرة

البحيرة-ناصر جودة

لقى 3 أطفال أشقاء مصرعهم إثر إصابتهم بحروق متفرقة بانحاء الجسم، على خلفية إندلاع حريق داخل منزلهم بمدينة دمنهور بالبحيرة

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أرض الحوفي بدمنهور.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق،ومنع امتداده الى الأماكن المجاورة، وأسفر عن مصرع ثلاثة أطفال أشقاء وهم كل من: أحمد م.ش، 4 سنوات،مريم م.ش، 12 عاما،جنى م.ش، 8 سنوات.

وتم نقل المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى جهات التحقيق لمعرفة أسباب الواقعة وملابساتها.