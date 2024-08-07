مستشفى المنصورة تستقبل مريض مجهول الهوية مصاب بلدغة ثعبان

الدقهليه شريف الديب

استقبلت مستشفى المنصورة التخصصي مريض مجهول الهوية، في حالة حرجة ويعانى من اضطراب في الوعي وهبوط حاد في الدورة التنفسية والدموية مع إفرازات كثيرة علي الصدر، وارتخاء تام في عضلات التنفس والأطراف، وبعد إجراء الإسعافات الأولية وفتح مجرى الهواء وتركيب أنبوبة تنفسية وإعطاء المحاليل الوريدية اللازمة، تم فحص جسم المريض بالكامل فحصًا دقيقًا فتبيّن وجود علامات اشتباه لدغة ثعبان في يسار الصدر.

على أثرها تم إعطاء جرعات من مصل الثعبان طبقًا للمتعارف عليه طبيًا بما يتناسب مع حالته الخطيرة من قبل الدكتور الاستشارى بقسم السموم تلاها التنسيق مع قسم العناية المركزة، ونقله ووضعه علي جهاز التنفس الصناعي، لحين التعافي من الشلل الرئوي المصاحب للدغة الثعبان السامة، والذي استمر إلى ما يقرب من أسبوعين بمتابعة طبية دقيقة، وتمت السيطرة على كافة المضاعفات بفضل تعاون فريقي العناية المركزة وقسم السموم بالمستشفي.

وأكدت المستشفي تماثل المريض للشفاء، وتم التعرف علي بياناته الشخصية والتواصل مع أهله وخروجه من المستشفي في حالة صحية مستقرة.