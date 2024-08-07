محمد يونس الحائز على نوبل للسلام يتولى رئاسة الحكومة المؤقتة في بنجلاديش

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أعلن المكتب الرئاسي في بنجلاديش الثلاثاء تعيين الحائز على جائزة نوبل للسلام الدكتور محمد يونس رئيسا للحكومة المؤقتة في البلاد.

وأكد السكرتير الصحفي للرئيس جوينال عابدين هذه المعلومات، موضحا أنه تم اتخاذ القرار خلال اجتماع بين رئيس بنجلاديش محمد شهاب الدين ومنسقي "حركة الطلاب المناهضة للتمييز"، بحسب صحيفة /دكا تريبيون/ البنغالية.

وأشار عابدين إلى أن الأعضاء المتبقين في الحكومة المؤقتة سيتم الانتهاء منهم بعد التشاور مع مختلف الأحزاب السياسية.

وفي وقت سابق، ذهب فريق مكون من 13 عضوا من حركة الطلاب المناهضة للتمييز إلى مقر الإقامة الرسمي لرئيس الدولة لمناقشة الوضع الحالي في بنجلاديش ومخطط الحكومة المؤقتة.

وسيتولى محمد يونس رئاسة الحكومة المؤقتة في بنجلاديش بعد استقالة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة وفرارها من البلاد وسط انتفاضة جماهيرية ضد حكمها قاد معظمها الطلاب.