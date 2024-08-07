محافظ كفر الشيخ يشهد اصطفاف المعدات استعدادا لمواجهة التغيرات المناخية

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اصطفاف معدات وسيارات الطوارئ والإغاثة والتدخل السريع، بالمراكز والمدن والقطاعات والمرافق الخدمية ( شركة مياه الشرب والصرف الصحى، الشركة القابضة للكهرباء، مرفق إسعاف كفرالشيخ، والحماية المدنية، معدات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وحدة التدخل السريع بديوان عام المحافظة)؛ للتأكد من مدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ والتغيرات المناخية، بمشاركة 459 معدة.

وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات الخدمية، ورؤساء المصالح والقطاعات، ومدراء عموم المرافق الحيوية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، بروفة اصطفاف المعدات والسيارات، والتى شملت مجموعة من المعدات المتاحة للمحافظة بمختلف المراكز والمدن، وتشمل سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، الإسعاف، الإطفاء، والكهرباء، وسيارات النقل الثقيل، اللوادر والإنقاذ السريع وقطاعات المرافق المختلفة، والتى تم اصطفافها فى طابور عرض للمعدات، بجانب عناصر التأمين من الأوناش وسيارات نجدة وإسعاف ومطافئ، حيث تم التأكيد على عملها بالكفاءة المطلوبة واختبار مدى سرعتها للتحرك السريع بعد فحصها بمعرفة اللجان الهندسية والفنية للاطمئنان على عملها بكامل صلاحيتها لمجابة أية أزمات طارئة، فضلًا عن إجراء تجربة لتقديم الإسعافات الأولية وخدمات الطوارئ ونقل المصابين، من خلال سيارات الإسعاف المجهزة، واستمع محافظ كفرالشيخ، من رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات حول جاهزية وعمل فرق الإغاثة والطوارئ، كما استمع من الأطقم والأفراد حول جاهزية المعدات وكيفية تشغيلها، وتقديم المهام فى الوقت والزمن والمكان المحدد، طبقًا لخطط الطوارئ المعمول بها، لحماية الأرواح والممتلكات، لافتًا أن الهدف من الاصطفاف رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن ومراجعة كفاءة المعدات، والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفورى والسريع "حال حدوث" الأزمات والطوارئ، من المعدات والأطقم والأفراد العاملة عليها.

قال محافظ كفر الشيخ، أن تطبيق هذه التجربة يأتى فى إطار التأكد التام من استعدادات المحافظة ومدى جاهزية كل الأجهزة التنفيذية بها، لسرعة التعامل الفورى واللحظى مع الكوارث والأزمات والتغيرات المناخية، مشددًا على الجهات المعنية ضرورة أن تكون جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف فى حالة استعداد تام، لمواجهة أى احتمالات طارئة، مؤكدا الاستمرار فى متابعة تطهير وصيانة الطلمبات، وشبكات الصرف الصحى، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة والتمركز الدائم فى الأماكن الحيوية على مستوى المحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه سيتم تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة واختبار كل استعدادات الأجهزة بالمحافظة لمجابهة الأزمات والتغيرات المناخية، وتجربة جميع المعدات على الطبيعة وتحديد الوقت الذى تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها، والتعاطى مع هذه الكوارث والأزمات وإدارتها، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن، وأجهزة اللاسلكى الموزعة بجميع مدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بكفر الشيخ، لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أهمية التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية فى حالات رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية والحيوية لمجابهة الأزمات والأحداث والمواقف الطارئة وذلك ضمن مستهدفات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والتى تهدف فى المقام الأول إلى دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كونها العمود الفقرى لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة والحفاظ على خصوصية البيانات من خلال شبكة لاسلكية متطورة ومؤمنة بشكل كامل.