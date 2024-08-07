محافظ سوهاج يناقش موقف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

سوهاج عمرو خلف

ترأس اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمحافظة، بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، ووكلاء الوزارات، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، وأصدر محافظ سوهاج توجيهاته بتسريع وتيرة العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء، وسرعة تطبيق القواعد الجديدة التي حددتها الوزارة؛ لتسهيل الإجراءات على المواطن، وإرشاده إلى تجهيز الأوراق المطلوبة بالشكل الصحيح.



وناقش المجلس موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأكد المحافظ على ضرورة تنفيذ الإزالات بشكل فوري، والإزالة في المهد، مشيرا إلى أن مسئولية إزالة التعدي في المهد تقع على جهات الولاية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وأوضح وكيل وزارة الزراعة أنه تم إزالة عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية خلال الأسبوع الحالي، وجاري الانتهاء من إزالة الحالات متبقية.



كما ناقش المجلس طلبات الوحدات المحلية لمراكز طهطا، والمراغة، بزيادة التعريفة الخاصة بركوب العبارات النيلية، ووجه المحافظ أن يتم تعميم الزيادة الجديدة بنفس نسبة زيادة قيمة التعريفة الجديدة للسيارات، ووافق المجلس على طلب الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بتخصيص قطعة أرض بمساحة 2000 متر؛ لإقامة موقع حجز وتخزين المركبات المتحفظ عليها " الحضانة "، ووافق المجلس أيضا على طلب الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، إقامة مدرسة نجوع القرية الإعدادية على مساحة 2750 متر، وكذلك إقامة مجمع مدارس متخصصة على مساحة 4235 متر.



ووافق المجلس أيضا خلال جلسته على طلب الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج؛ لإقامة وحدة صحية بقرية " الشباتية "، على مساحة 750 متر، كما ناقش المجلس طلب جمعية المصريين للخدمات التعليمية، بإقامة المعهد العالي للمعلومات الإدارية، حيث أكد المجلس على ضرورة مخاطبة وزارة التعليم العالي؛ لإبداء الرأي، والعرض على المجلس عند الرد.

واستعرض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، تقارير حصر الأصول غير المستغلة كل بنطاق مركزه، وكذا الجزر النيلية، تمهيدا لاستغلالها في مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع العام على المحافظة والمواطن السوهاجي.