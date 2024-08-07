محافظ المنوفية يشدد على المتابعة اليومية لمعدلات الأداء بملف التصالح

المنوفية - محمد فتحى

ترأس اليوم الأربعاء اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أول اجتماع مجلس تنفيذي وذلك عقب تجديد ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجلسته المنعقدة رقم 2 لدور الانعقاد الثالث والثلاثون لسنة 2024 واستكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة وتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات للارتقاء بمستوى الخدمات ، حضر المجلس محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ، المستشار القانوني ، ورؤساء الوحدات المحلية ، ومديري مديريات الخدمات، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وعدد من مديري الإدارات بالديوان العام.

استهل محافظ المنوفية الاجتماع بتقديم التهنئة للمهندس رشدي عمر لتوليه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، وكذا تهنئة الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة ، الاستاذ عبد الله بدران مدير مديرية التنظيم والإدارة متمنياً لهم دوام التوفيق في خدمة أبناء المحافظة.

كما ناقش محافظ المنوفية عدد من الملفات والموضوعات الهامة التي تمس حياة المواطنين ، حيث شدد على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة مراجعة كافة قرارات الإزالة الصادرة للمنشآت الآيلة للسقوط والإشراف على فحصها ومراجعتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الممتنعين عن تنفيذ تلك القرارات والقيام بالإخلاء الجبري للمباني التي تمثل خطورة داهمة على أرواح المواطنين بالتنسيق مع الأجهزة المختصة لتأمين المناطق المحيطة بالمباني الخطرة.

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية لنسب معدلات الأداء بملفات التصالح وتكثيف أعمال المعاينات المطلوبة لإنهاء طلبات المواطنين لاستصدار شهادات البيانات وتسجيل كافة الطلبات على المنظومة الإلكترونية ، مع التأكيد على ضرورة الإعلان علي صفحات الوحدات المحلية لكافة المستندات المطلوبة لإنهاء طلبات التصالح ، مشيراً إلى أنه تم إثابة العاملين بالمراكز التكنولوجية والمحققين لنسب إنجاز مرتفعة بالملف تقديراً لجهودهم المبذولة ودعماً لهم.

وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية، وشدد المحافظ على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية وعرض تقرير أسبوعي بالموقف مع تشديد الرقابة وتكثيف شن الحملات على الأسواق للسيطرة على الأسعار وضبط السلع مجهولة المصدر بالتنسيق مع الجهات الرقابية للتأكد من التزام المحال التجارية بكتابة أسعار السلع بشكل واضح ومعلن للمواطنين منعاً لتلاعب التجار والحد من استغلال المواطنين.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة من المحافظة والتموين للمرور على المخابز فجراً لضبط المتلاعبين بالدعم وإحكام السيطرة على الأسواق تحقيقا للصالح العام.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية والزراعة في المتابعة الدقيقة لأعمال تنفيذ الموجة الـ 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وشدد المحافظ على استمرار عمل اللجان المشكلة للقيام بالإزالة الفورية لأية تعديات جديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر تبوير والحرمان من الدعم التمويني والاحالة للنيابة العامة ، والتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ أعمال الموجة وتوفير المعدات اللازمة، بالإضافة إلى قيام جهات الولاية بحصر الأراضي التي تم تكرار التعدي عليها وإعداد مقترح لاستغلالها.

كما شدد المحافظ علي رؤساء الوحدات المحلية بسرعة طرح كافة المحال التجارية والأكشاك بنطاق الأسواق الحضارية التي تم إقامتها للمواطنين وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة مع عدم المغالاة في وضع القيم التقديرية لتشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب ، فيما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة موقف شركات النظافة مع إدارة البيئة بالديوان العام، مؤكداً علي إنهاء صرف مستحقاتهم المالية.

كما كلف المحافظ هيئة الأبنية التعليمية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمراجعة الحالة الانشائية لكافة المدارس القديمة والأسوار والسلالم وعمل الصيانة اللازمة لها، وإنهاء إجراءات نزع الملكية للمدارس التي صدر لها قرارات تخصيص .