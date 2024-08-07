محافظ القليوبية يقدم منح مالية للفلسطينيين المتضررين من حرب غزة.. صور وفيديو

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت محافظة القليوبية بقيادة المهندس مصطفى عطية، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، وإمام فوزى وكيل وزارة التضامن بالقليوبية، تقديم منح ومساعدات لـ49 من الفلسطينيين المتضررين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وخلال اللقاء رحب المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بالأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا أنهم فى بلدهم الثانى مصر، وأن مصر تحتضن القضية الفلسطينية منذ بدايتها ولن تتخلى عنها أبدا، كما أن لها دورها الملموس والوأضح فى دعم القضية على مدار عقود متتالية، إضافة إلى تقديم سلاسل من قوافل الدعم والإغاثة للأشقاء الفلسطينيين.

وبدوره أكد إمام فوزى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية، أن جمهورية مصر العربية ترحب بالأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرا إلى أن المديرية قدمت العديد من قوافل الدعم والإغاثة إلى إلى قوافل التحالف الوطنى التى انطلقت منذ بداية الحرب الإسرائيلية وحتى الأن، مشيرا إلى أن هناك سباق كبير من المصريين لدعم الأشقاء وتقديم كل أشكال الدعم والإغاثة.

ومن جانبهم عبر الأشقاء الفلسطينيين عن فرحتهم بالدعم الكبير الذى يقدمه المصريون للقضية الفلسطينية، مؤكدين أنه بوطنهم الثانى مصر لم يشعروا بأى ملامح للغربة وأن هناك احتضان كبير من المصريين لهم، مقدمين الشكر للمحافظ وكل القيادات على هذا الدعم.



أحد-الأطفال-يقدم-علم-فلسطين-لمحافظ-القليوبية



أحد-الشباب-الفلسطينيين-مع-محافظ-القليوبية



إحدي-الأطفال-الفلسطينيات



الأطفال-الفلسطينيين



بعد-تقديم-الدعم



تقديم-المساعدات-للأسر-الفلسطينية



تقديم-منح-للأشقاء-الفلسطينيين



دعم-الأسر-الفلسطينية



فرحة-الأسر-الفلسطينية-بالقليوبية



فرحة-الأطفال-الفلسطينيين_1



محافظ-القليوبية-مع-الأسر-الفلسطينية