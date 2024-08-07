محافظ القليوبية: بدء إنشاء 3 كبارى مشاة بمحور الفريق العصار بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعا تنسيقيًا مكثفًا لبحث آخر المستجدات فى مشروع إنشاء 3 كبارى مشاة بمحور الفريق العصار بحى شبرا الخيمة.

وأوضحت محافظة القليوبية، فى بيان لها، أنه يأتى هذا المشروع الحيوى فى إطار حرص المحافظة على توفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين، وخاصة طلاب المدارس والعاملين بالمصالح الحكومية والمستشفيات المتواجدة بالمنطقة.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع البدء فى إنشاء 3 كبارى مشاه على محور الفريق العصار وذلك باماكن التجمعات السكنية فى مناطق المجمع الإسلامى، مجمع المدارس، المرأة المعيلة، حفاظًا على أرواح المواطنيين والطلاب.

والجدير بالذكر ضم التصميمات الهندسية والمعدة بمعرفة كلية هندسة شبرا جامعة بنها مصاعد كهربائية تخفيفًا على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وهذه المصاعد لكبارى المشاة هى الأولى من نوعها بمحافظة القليوبية.

وأكد، على ضرورة البدء الفورى فى أعمال الإنشاء، حيث وجه بتسريع إجراءات استخراج تراخيص الحفر وبدء أعمال المسح الجيولوجى للتربة، بالإضافة إلى نقل المرافق القائمة التى تعيق أعمال إنشاء القواعد الخرسانية للكباري.

ويهدف هذا المشروع الضخم إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها الحفاظ على أرواح المواطنين: من خلال توفير ممرات آمنة لعبور المشاة وتقليل فرص وقوع الحوادث المرورية وتسهيل الحركة المرورية بتقليل عدد المشاة العابرين للطريق بشكل عشوائى، مما يساهم فى انسيابية الحركة المرورية والارتقاء بالبنية التحتية حيث يعد هذا المشروع إضافة نوعية للبنية التحتية بالمنطقة، ويعكس اهتمام المحافظة بتحسين جودة الحياة للمواطنين.

جاء الاجتماع بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء أحمد أنور رئيس حى شرق شبرا الخيمة، والمهندس ياسر مرعى مدير مركز الشبكات الأرضية، وممثلى جهات المرافق المياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز وممثل عن شركه وادى النيل واستشارى المشروع من كلية الهندسة بشبرا.