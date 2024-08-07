محافظ الإسماعيلية يكرم أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

الإسماعيلية-صبرى غانم

كرم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، الطالب محمد هاني سعيد، بمدرسة الطائف الرسمية للغات "إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية"، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية (الشعبة العلمية – رياضيات) بالثانوية العامة بمجموع درجات 405.

كما كرم محافظ الإسماعيلية الطالب علي أحمد حسن، بمدرسة هيئة قناة السويس للغات "إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية"، الحاصل علي المركز العاشر على مستوى الجمهورية (الشعبة العلمية – رياضيات) بالثانوية العامة بمجموع درجات 403.

وأشاد "أكرم" بمجهود الطالبان وتميزهم، متمنيًا لهما مزيدًا من النجاح والتوفيق في المرحلة الجامعية، وأن يكونا واجهة مشرفة دائمًا لمحافظة الإسماعيلية.

كذلك حرص محافظ الإسماعيلية، على توجيه الشكر لأولياء الأمور الذين يبذلون الغالي والنفيس من أجل راحة ونجاح أبنائهم.

ومن جانبهم، تقدم الطالبان بالشكر لمحافظ الإسماعيلية، لحرصه على تكريمهم خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، وبشكل عاجل عقب ظهور النتيجة.



الأول فى الثانوية العامة مع المحافظ



الأول جمهورية والمحافظ والده



العاشر مكرر مع محافظ الإسماعيلية



عاشر جمهورية مكرر يتحدث



محافظ الإسماعيلية يكرم العاشر مكرر



والد الأول جمهورية يتحدث