محافظ الأقصر يتفقد قاعة المؤتمرات الدولية ومكتبة مصر العامة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، جولة تفقد خلالها مكتبة مصر العامة ومركز الأقصر للتراث الحضارى، وذلك بهدف التعرف على أهم البرامج والأنشطة الثقافية التى تقدمها المكتبة للجمهور، وذلك فى إطار جولاته الميدانية المستمرة.

واستمع محافظ الأقصر إلى شرح مفصل من الدكتور محمد حسانى مدير عام المكتبة، عن قاعات المكتبة وما تضمه من كتب فى مختلف أنواع العلوم، وتفقد قاعة المصريات حيث تابع عددا من ورش العمل، كما تفقد قاعات تدريب اللغات والكمبيوتر، وكورسات الحساب الذهني للاطفال، وقاعات تدريب الخياطة والتفصيل للسيدات، وحرص المحافظ على تبادل الحوار مع الأطفال ومدى استفادتهم من أنشطة المكتبة.

وفى ختام جولته بالمكتبة، تفقد المحافظ طريق الكباش، وقاعة الكالتشوراما بمركز الأقصر للتراث الحضاري، حيث استمع إلى العرض باللغة الإنجليزية، وعقب جولته بمكتبة مصر العامة، توجه محافظ الأقصر إلى قاعة المؤتمرات الدولية، وكان فى استقباله ثناء العريان مدير عام القاعة، حيث تفقد سيادته مختلف القاعات، وتفقد القاعة الرئيسية موجها بالقيام ببعض أعمال الصيانة.

وكان قد استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر وفداً من جهاز التعمير بالبحر الأحمر برئاسة المهندس حسني منصور رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر، والمهندس عادل مصطفي استشاري مشروعات جهاز التعمير، والمهندس أسعد مصطفى ممثل جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، لعرض التصميم المقترح لمشروع موقف الأقاليم بمنطقة شرق السكة الحديد بمدينة الأقصر.

ومن جانبه أوضح المهندس عادل مصطفى استشارى مشروعات جهاز التعمير، أن المشروع يشمل تطوير ورفع كفاءة موقف الأقاليم بطول 300 متر، وعرض 20 مترا، وتم تقسيمه إلى 3 مجموعات تسع المجموعة الواحدة بحد أقصى 50 سيارة ميكروباص، بالإضافة إلي إنشاء كافتيريا لخدمة الركاب وجزء خاص لإدارة الموقف ومتابعته.



المحافظ يتفقدقاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر



جولة المحافظ على طريق الكباش من جانب المكتبة



جولة المحافظ لمتابعة الأطفال فى مكتبة مصر العامة



لقاء المحافظ مع أحد الأطفال بالمكتبة