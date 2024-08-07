مجلس الوزراء الكويتى يؤكد ضرورة حفظ الأمن بالبلاد فى ظل تطورات المنطقة

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أكد مجلس الوزراء الكويتى ،ضرورة حفظ الأمن والاستقرار بالبلاد في ظل الظروف والأحداث المحيطة والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي شريدة عبدالله المعوشرجي - في تصريح عقب إجتماع المجلس الثلاثاء برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الصباح - إنه في إطار متابعة مجلس الوزراء لكافة الظروف والأحداث المحيطة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة استمع المجلس إلى شرح قدمه الوزراء كل حسب اختصاصه حول الاستعدادات التي قامت بها الجهات الحكومية المعنية في مجال التدابير الاحترازية لمواجهة كافة الاحتمالات على الصعيد العسكري والأمني وكل ما يتصل بتأمين الخدمات الأساسية وتوفير جميع الاحتياجات والمواد وتسهيل سير الأعمال والخدمات والحفاظ على مصالح المواطنين والمقيمين .

من ناحية أخرى، قرر مجلس الوزراء الكويتي تشكيل لجنة برئاسة وزير الخارجية ،وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم، حول تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية التي تم توقيعها في عام 2023 بشأن التعاون بين البلدين في مجالات المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة ومشروع ميناء مبارك والمناطق الحرة والاقتصادية إضافة إلى التطوير الإسكاني .