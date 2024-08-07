متعة السباحة فى ظل طبيعة خلابة وطقس معتدل.. أجواء المصيف بمطروح.. فيديو

مطروح - حسن مشالى

قدم تلفزيون اليوم السابع، بثًا مباشرًا، اليوم الأربعاء، لأجواء المصيف الممتعة على شواطئ مطروح الخلابة، وإقبال المواطنين من مختلف المحافظات، للاستمتع بالطبيعة الساحرة والطقس المعتدل، ومن المتوقع أن يزيد الإقبال وترتفع نسب الإشغال فى المنشآت المصيفية والفندقية بشكل كبير، بداية من يوم الجمعة المقبل، عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة.

ويستمتع خلال الفترة الحالية، آلاف المصطافين بأجواء المصيف المبهجة وجمال البحر بألوان مياهه المختلفة والمميزة، والطقس المعتدل، مع نشاط تيارات الهواء البارد القادمة من ناحية البحر، التى تعمل على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بدرجات الحرارة الحقيقية.

ورصدت كاميرا اليوم السابع، تواجد أعداد كبيرة من المصطافين على الشواطئ العامة، فى مدينة مرسى مطروح، واستمتاعهم بالهدوء والخصوصية، وسط حالة من البهجة، واستمتاع الأطفال والكبار بالسباحة واللعب فى الرمال الناعمة ونقاء المياه وشفافيتها وتدرج ألوانها.

وتتواجد أعداد كبيرة من المصطافين، تحت المظلات والشماسى على الشواطئ، ونزولهم البحر للسباحة والاستمتاع بالألعاب المائية، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، والإطلالة الخلابة على البحر، مع تميز الشاطئ بالأعماق القريبة من سطح الماء، وتناسب الصغار والكبار لممارسة السباحة فى أمان.

وجلست الأسر تحت الشماسى، للاستمتاع بالأجواء النقية والطقس المعتدل، ومراقبة الأطفال أثناء سباحتهم أو اللعب فى الرمال على الشاطئ، وإقبال الشباب على ركوب البدالات والبنانة وغيرها من الألعاب البحرية.

يذكر أن شواطئ محافظة مطروح، تجذب حوالى 7 ملايين من المصطافين والسياح سنويا، خلال موسم الصيف السياحى، وتتميز شواطئ مطروح، بالخصوصية والتنوع والطبيعة البكر والرمال البيضاء ونقاء المياه، وتشهد جميع الشواطئ، خلال موسم الصيف السياحى، إقبالا كبيرا من المصطافين، وتقصد الأسر التى لديها أطفال الشواطئ الواقعة على الخلجان، لتناسبها الأطفال والكبار الذين لا يجيدون السباحة، حيث تتميز بالأعماق المتدرجة وهدوء الأمواج.

وتتنوع وتتعدد شواطئ مدينة مرسى مطروح، مثل شاطئ مطروح العام القريب من وسط المدينة، يقابله من الناحية الأخرى شاطئ رومل الشهير، والذى يمثل شبه جزيرة صغيرة، وشاطئ الفيروز، وشاطئ العوام وشاطئ الليدو بالناحية الغربية من كورنيش المدينة، يقابلهما شاطئ الغرام وكليوباترا ويقعان على شبه جزيرة، كما تقع شرق المدينة شواطئ مينا حشيش والرميلة وغيرها.

وتنتشر أعداد كبيرة من المواطنين على مختلف الشواطئ العامة، فى ظل تزايد توافد أفواج المصطافين، التى بدأت فى التوافد منذ بداية المصيف، على مرسى مطروح، كما انتعشت الأسواق والأنشطة الخدمية والترفيهية والرحلات البحرية على متن اليخوت، إضافة إلى مختلف الأنشطة الترفيهية والخدمية، وارتفاع نسب الإشغال الفندقى والمصيفى بشكل كبير.