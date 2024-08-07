عماد الدين مصطفى: صادرات الشركات التابعة تتخطى 5 مليار جنيه يونيو 2024

كتب: عبد الحليم سالم

كشف المحاسب عماد الدين مصطفى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، عن وصول إجمالى صادرات الشركات التابعة إلى نحو 5.736 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، بزيادة نحو 300 مليون جنيه عن صادرات العام الماضي 2023، مما يؤكد أن الصادرات من أهم الملفات في الشركة القابضة، وهناك مساعى لزيادتها بنسب مقبولة سنويا؛ لدعم الاقتصاد الوطني.

وقال عماد الدين مصطفى في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن أبرز صادرات الشركات التابعة عبارة عن اسمدة وكيماويات وسبائك وملح للعديد من دول العالم ، حيث أن شركة الصناعات الكيماوية كيما تتصدر الشركات التابعة من حيث الصادرات وتبلغ 4.7 مليار جنيه من الأسمدة والكيماويات التي تنتجها مصانع كيما والتي تحظى بجاذبية عالمية.

وتستهدف خطة الشركة تعظيم الصادرات جنبا إلى جنب مع توطين الصناعة، وبالتالي زيادة الصادرات أيضا، في إطار سياسية الدولة للوصول بالصادرات ل 145 مليار دولار بحلول 2030.

بالنسبة لشركة النصر للأسمدة بالسويس نجحت في تصدير منتجات بنحو 700 مليون جنيه، وبزيادة أكثر من 200 مليون جنيه عن عام 2023 ،وهو ما دفع إلي تحسن مؤشرات الشركة بشكل كبير وتحقيق أرباح جيدة جدا، أما شركة مصر لصناعة الكيماويات، صدرت بنحو 57.4 مليون جنيه فيما صدرت شركة النصر للملاحات بنحو 80 مليون جنيه.