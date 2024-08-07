عاصفة ترابية وأمطار خفيفة.. طقس متقلب يجتاح أسوان.. فيديو

أسوان - عبد الله صلاح

تعرضت محافظة أسوان، اليوم، الأربعاء، لعاصفة ترابية وتساقط أمطار بمنطقة كركر جنوب المدينة، فى ظل التقلبات الجوية وسوء حالة الطقس التى تشهدها المحافظة طوال الأسبوع الحالى.

وسجلت درجات الحرارة اليوم فى أسوان، العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 31 درجة مئوية.

وأطلقت محافظة أسوان تحذيراتها لأصحاب وقائدى المركبات بتوخى الحذر أثناء السير على الطرق السريعة.

فى المقابل قررت محافظة أسوان رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفقي الإسعاف والإطفاء؛ تحسباً لاى أحداث ناجمة عن العاصفة الترابية خلال الساعات القليلة القادمة،ولحين تحسن حالة الطقس ، كما تم رفع درجة الإستعداد لفرق الكهرباء والحماية المدنية ، والإسعاف ، والمستشفيات.

وناشدت غرفة عمليات المحافظة، المواطنين بالإلتزام بأماكن تواجدهم ، مع تقليل الحركة سواء للمشاة أو المركبات للحد من الحوادث ، بالإضافة إلى توخى الحذر بعدم التواجد فى الأماكن المفتوحة فى ظل سقوط أمطار غزيرة فى بعض المناطق الجنوبية للمدينة.