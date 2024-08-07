ضخ الخضراوات والفاكهة بمنافذ بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة.

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بـ المجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم:

- الطماطم 21جنيها

البصل 11 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 26 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 18جنيها .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 14 جنيها.

- الكوسة ب 27.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ14 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 10 جنيهات.

البطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو

- الموز البلدي بـ 27جنيها