اليوم السابع
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الأربعاء، 07 أغسطس 2024 02:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس "مياه الإسكندرية" يجرى جولة ميدانية للمحطات ومراكز خدمة العملاء

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 02:22 م
رئيس "مياه الإسكندرية" يجرى جولة ميدانية للمحطات ومراكز خدمة العملاء المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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قام المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية بجولة ميدانية موسعة شملت المحطات والفروع ومراكز خدمة العملاء، والتى تأتى ضمن إطار الجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على سير العمل بشكل مباشر.

استهلت الجولة زيارة محطات فرن الجراية ومحطة النزهة وقام بالمرور على منشآت المحطات من العنابر والورش ومروقات ومرشحات المياه، كما قام بالمرور على المعامل للاطمئنان على جودة المياه لضمان صحة المواطن، كما تفقد ورشة العدادات والدعم الفنى، حيث استمع إلى ملاحظات واقتراحات العاملين، وناقش التحديات التي يواجهونها، وسبل التغلب عليها لضمان بيئة عمل مناسبة.

توجه بعدها لفروع ومراكز خدمة عملاء محرم بك والبلد والإبراهيمية، وذلك ضمن الجولات التفقدية الدورية لمتابعة سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث التقى خلالها بالعاملين واطمأن على سير العمل بإداراتهم، كما التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى شكواهم مؤكداً على أهمية التواصل المستمر مع العملاء وتلبية احتياجاتهم بأسرع وقت ممكن.

وقام بالمرور على مركز السيطرة والتحكم وإدارة الأزمات، والإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية، وإدارة استقصاء الراي، وإدارة التأمينات والمعاشات وأنتهت الجولة بزيارة مبنى الشئون القانونية.

تأتي هذه الجولات التفقدية في إطار حرص إدارة الشركة بتحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء العام، بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.







الاسكندرية

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