رئيس جامعة الأقصر يبحث مع عمداء الكليات استعدادات العام الدراسى الجديد

الأقصر – أحمد مرعى

عقدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع عمداء الكليات لبحث الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2024/2025، حيث هنأ عمداء الكليات الدكتورة صابرين عبد الجليل، على ثقة وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، والمجلس الأعلى للجامعات، بتكليفها للقيام بأعمال رئيس جامعة الأقصر.

وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، خلال الاجتماع، على متابعة استعداد الجامعة ووحداتها المختلفة لاستقبال العام الجامعي الجديد 2025/2024، والانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

كما أكدت القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، علي متابعة حسن سير العمل بمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق ومراحل التنسيق المختلفة، ومتابعة خطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي الجديد والتأكيد على تضمنها زيارات مكثفة للمشروعات القومية، وتشجيع الطلاب على المشاركة في القوافل التي تنظمها الجامعة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

ووجهت الدكتورة صابرين عبد الجليل، إلي سرعة الانتهاء من الجداول الدراسية واعتمادها بعد المراجعة للأحمال التدريسية، والالتزام بالخطة الزمنية للعام الدراسي، مؤكدةً على المتابعة المستمرة والحرص على تعظيم سبل الارتقاء بالعمل لضمان التطوير وتحقيق أهداف الجودة وفقاً للمعايير المتبعة.

فيما قدم وفد كلية الحاسبات والمعلومات برئاسة الدكتور أسامة أبو النصر عميد الكلية، والدكتور قرشي السعدي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التهنئة للدكتورة صابرين عبد الجليل القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر.

وكما قدم الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، التهنئة للدكتورة صابرين عبد الجليل، علي ثقة وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، وتقدم كذلك بالتهنئة للدكتورة صابرين، العاملين بإدارات المدن الجامعية والمخازن والتوجيه المالي والإداري بالجامعة، حيث رافقهم خلال تقديم التهنئة جمال سيد الأمين العام المساعد للجامعة.