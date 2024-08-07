حركة محليات فى المحافظات تضم سكرتيرى عموم وقيادات شابة جديدة قريبا.. تفاصيل

كتب على عبد الرحمن

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن إعداد الوزارة للإعلان قريبًا عن حركة محليات لضخ دماء جديدة فى المحافظات من سكرتير العموم وسكرتير العموم المساعدين بما يساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع العمل فى بعض الملفات المهمة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية .



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لوزيرة التنمية المحلية، مساء أمس، هو الأول منذ توليها المنصب وذلك بمشاركة عمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبحضور مختلف وسائل الإعلام وذلك على هامش الجولة التفقدية وزيارتها لمهرجان العلمين بالساحل الشمالى لتفقد الأنشطة والفاعليات المقدمة.



وحول رؤيتها لملف التدريب وتأهيل الكوادر المحلية وزيارتها لمركز سقارة الأسبوع الماضي.. قالت وزيرة التنمية أنها كانت زيارة مهمة قامت بها للمركز لأنه يعتبر الذراع التدريبى لوزارة التنمية المحلية والمحافظات.



وأضافت الدكتورة منال عوض: "كنت عايزه أشوف الوضع على أرض الواقع خاصة أن فيه خطة تدريبية سنوية بيتم تنفيذها بيستفيد منها أكثر من 6 آلاف موظف بالمحليات فى جميع الدرجات الوظيفية".



وكشفت وزيرة التنمية المحلية، عن أن الفترة المقبلة ستشهد عملية تطوير شامل لمركز سقارة للتدريب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجامعات المصرية وعلى رأسها جامعة القاهرة ويمكن الاستعانة ببعض التجارب والخبرات الدولية فى مجال التدريب، مشيرة إلى أن التطوير الذى سيشهده مركز سقارة لن يكون على مستوى المبانى أو الخدمات والتجهيزات اللوجستية والتدريبية والمعيشة للمتدربين فقط ولكن فى المحتوى التدريبى المقدم للمستفيدين من التدريب الذين يتم ترشيحهم من المحافظات على مدار العام واختيار أفضل المدربين فى مجالات عمل الوزارة.