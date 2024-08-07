جامعة كفر الشيخ: قافلة بيطرية لقرية قراجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت جامعة كفر الشيخ، قافلة بيطرية إلى قرية قراجة والقرى المجاورة بمركز كفر الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور أمانى شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمرارا لسلسلة القوافل التى تطلقها الجامعة فى القرى على مستوى المحافظة.

يأتى ذلك فى إطار دور الجامعة فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030.

وأشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور بسيونى هليل، عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور محمود اسماعيل، وكيل كلية الطب البيطرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشارك فى القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كلية الطب البيطرى وطلبة الكلية.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إدارة الجامعة وضعت خطة للمساهمة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» من خلال إطلاق عدد من القوافل العلاجية البيطرية المجانية، بهدف تنمية الثروة الحيوانية، مضيفًا أن نجاح هذه القوافل يؤكد الإقبال الكبير على الخدمات التى تقدمها الجامعة لهم.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الجامعة تحرص على تنفيذ هذه القوافل بصفة دورية، وذلك فى إطار الدور المحورى الذى تلعبه الجامعة لخدمة المجتمع، بهدف تدعيم الجانب العملى لطلاب الكلية وتأكيدا لدور الجامعة المجتمعى الإيجابى الذى تقوم به.

ومن جانبها أشارت الدكتور أمانى شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة ضمت فرق علاجية فى مختلف التخصصات الإكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن)، وتم توقيع الكشف المجانى وصرف العلاج وعمل العمليات اللازمة لعدد 230 حالة دواجن، و15 حالة جراحة، و35 حالة تناسليات، و75 حالة باطنة ومعدي.