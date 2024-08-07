جامعة العريش.. صرح تعليمى على أرض سيناء يحتضن الطلاب من كل المحافظات

شمال سيناء ـ محمد حسين

تمثل جامعة العريش بشمال سيناء واحدة من أحدث الصروح التعليمية التى أقامتها الدولة فى سيناء، حيث تقدم الجامعة برامج تعليمية متطورة وتستوعب العديد من الطلاب من أبناء محافظة شمال سيناء وبقية المحافظات، مما يسهم فى تنمية المجتمع المحلى وتوفير فرص تعليمية متميزة لهم.

تضم كليات جامعة العريش وفقا لبيانات الجامعة كلا من كلية التربية، تضم الكلية 17 شعبة تشمل اللغة العربية، الإنجليزية، الرياضيات، الكيمياء، التاريخ، الفيزياء، وغيرها، والبرامج الدراسية تهدف إلى إعداد معلمين مؤهلين للتدريس فى مختلف المراحل التعليمية، بالإضافة إلى تطوير مهارات البحث العلمى لدى الطلاب.

كلية العلوم الزراعية البيئية، وتخصصاتها تشمل الشعبة العامة، شعبة الإنتاج النباتى، شعبة الإنتاج الحيوانى والداجنى والثروة السمكية، والبرامج الدراسية من خلالها تسعى الكلية إلى تطوير القطاع الزراعى فى المنطقة من خلال تعليم الطلاب أحدث التقنيات فى الزراعة والإنتاج الحيواني.

وكلية التربية الرياضية (بنين – بنات) والتخصصات تضم الرياضة المدرسية، التدريب الرياضى، الإدارة الرياضية والترويح، ولبرامج الدراسية تعمل بنظام الساعات المعتمدة، وتهدف إلى إعداد مدربين رياضيين مؤهلين وإداريين رياضيين يمكنهم تنظيم الأنشطة الرياضية المختلفة.

وكلية العلوم والتخصصات مكونة من اقسام الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علم النبات، علم الحيوان، علم الجيولوجيا، والبرامج الدراسية تواكب التطورات السريعة فى المجتمع من خلال تقديم برامج دراسية حديثة ومتكاملة.

وكلية الآداب، والتخصصات هى اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة، الاجتماع، والبرامج الدراسية تشمل برنامج الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، الذى لاقى استحسان المجتمع السيناوى ويوفر فرص عمل للخريجين.

كلية الاقتصاد المنزلى والتخصصات هى التغذية وعلوم الأطعمة، الملابس والنسيج، إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة، الصناعات الجلدية، الاقتصاد المنزلى التربوى، والبرامج الدراسية تشمل برنامج التغذية العلاجية، وتضم الكلية خمس معامل مجهزة لدعم العملية التعليمية.

كلية التجارة، والتخصصات المحاسبة والمراجعة، الإدارة، الإحصاء والتأمين، العلوم السياسية، الاقتصاد، الحاسب الآلى، والبرامج الدراسية تهدف إلى تأهيل الطلاب للعمل فى مجالات الإدارة والاقتصاد والمحاسبة، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لمواجهة تحديات السوق.

وكلية الاستزراع المائى والمصايد البحرية والتخصصات هى تكنولوجيا الاستزراع البحرى، تكنولوجيا المصايد البحرية، إدارة الموارد السمكية، تكنولوجيا تصنيع المنتجات البحرية، والبرامج الدراسية تضم الكلية ستة أقسام علمية و11 معملًا مجهزًا، وتهدف إلى تطوير قطاع المصايد والاستزراع المائى فى المنطقة.

وكلية الطب البيطرى والتخصصات تهتم بدراسة أمراض الحيوانات ومكافحتها وطرق علاجها، مع التركيز على الرفق بالحيوان وفقًا للتعاليم الإسلامية، والبرامج الدراسية تسعى إلى تخريج أطباء بيطريين مؤهلين لرعاية الحيوانات والمساهمة فى الحفاظ على الصحة العامة.

وكلية الحاسبات والمعلومات وتشمل التخصصات علوم الحاسب، نظم المعلومات، تكنولوجيا المعلومات، والبرامج الدراسية تهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للعمل فى مجالات التكنولوجيا والمعلوماتية.

وكلية الطب وتشمل جميع تخصصات الطب، البرامج الدراسية تهدف إلى تخريج أطباء مؤهلين قادرين على تقديم الرعاية الصحية بجودة عالية.

تسعى جامعة العريش إلى توفير تعليم متميز يسهم فى تنمية المجتمع السيناوى وتحقيق التنمية المستدامة فى المنطقة، كما وتعمل الجامعة على مواكبة التطورات السريعة فى مختلف المجالات من خلال تبنى أنظمة تعليمية حديثة مثل نظام الساعات المعتمدة وتوفير برامج دراسية تلبى احتياجات سوق العمل.

وتعد جامعة العريش بشمال سيناء نموذجًا للجهود المستمرة فى تطوير البنية التحتية التعليمية فى مصر، اذ تقدم الجامعة فرصًا تعليمية متقدمة لأبناء محافظة شمال سيناء، مما يساهم فى تنمية المجتمع المحلى ويفتح آفاقًا جديدة للشباب فى مجالات التعليم والبحث العلمي.