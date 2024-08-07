تنسيق القبول لمراحل رياض الأطفال والابتدائى بالمعاهد الأزهرية بالشرقية.. السبت

الشرقية - إيمان مهنى

يتراقب أهالي محافظة الشرقية، نتيجة تنسيق القبول لمراحل رياض الأطفال و الصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية.

و من جانبها، أكدت منطقة الشرقية الأزهرية، أنه من المقرر إعلان نتيجة تنسيق القبول لمراحل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، يوم السبت المقبل.

كانت عن فتح باب القبول إلكترونيا لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة) وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.



حيث وضعت مجموعة من الضوابط وإجراءات القبول فى المستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائى للعام الدراسى وهى كما يلى أن يكون الحد الأدنى لسن التقديم بالمعاهد الأزهرية ‏المستوى الأول لرياض الأطفال هو ( 4 سنوات) فى أول أكتوبر والحد الأقصى (5 سنوات، و11 شهرًا، و29 يومًا)، والصف الأول الابتدائى (المتقدمين الجدد) هو (6 سنوات) فى أول أكتوبر والحد الأقصى (9 سنوات) وفي حالة وجود اماكن شاغرة يسمح بالنزول بالحد الأدني للقبول 6 أشهر.