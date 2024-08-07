تعرف على دلالة لون الرايات المرفوعة على شواطئ الإسكندرية.. الأحمر أخطرها

الإسكندرية جاكلين منير

تقوم الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بمتابعة حالة البحر يوميا، ورفع الراية التحذيرية التى تشير إلى استقرار حالة البحر أو اضطرابه مما يعوق حركة السباحة، وتطالب الرواد والزائرين بمتابعة لون الراية المرفوعة على الشاطئ، وتعليمات منقذ الشاطئ لتحديد المناطق الأمنة فى السياحة.

ونستعرض فى السطور التالية دلالة كل لون من ألوان الرايات التى يتم رفعها على شواطئ الإسكندرية:

1. الراية الخضراء: وتعنى أن حالة البحر هادئة ومستقرة والأجواء تسمح بالسباحة وركوب الألعاب المائية.

2. الراية الصفراء: وتعنى التحذير من حالة اضطراب محدود فى أمواج البحر، ويمكن السباحة بحذر وكذلك ركوب الألعاب المائية فى أماكن محددة مع اتباع تعليمات منقذ الشاطئ.

3. الراية الحمراء: وهى الأكثر خطورة وتعنى أن حالة البحر لا تسمح بالسباحة، ويحظر نزول البحر مع منع ركوب الألعاب المائية بسبب اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج ووجود تيارات سحب تهدد أرواح المصطافين.



الرايات الحمراء 7



الرايات الصفراء التحذيرية



الراية الخضراء_1



الراية الصفراء



رفع الراية الصفراء



