اليوم السابع
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تعرف على إحدى شراكات مبادرة ابدأ الوطنية بالتعاون مع مصنع قادر.. فيديو

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 03:26 م
تعرف على إحدى شراكات مبادرة ابدأ الوطنية بالتعاون مع مصنع قادر.. فيديو ابدأ - أرشيفية
كتبت : أماني سمير

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قامت شركة أبدأ الوطنية لتنمية المشروعات بعمل شراكات لتوطين صناعات متنوعة بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" ومنها شركة "بيكو" للآلات الثقيلة.

يهدف هذا المشروع إلى صناعة وتطوير مجموعة متنوعة من الآلات الثقيلة، بما في ذلك اللوادر، وضواغط الهواء، ومولدات
الكهرباء بقدرات مختلفة، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية.

كما يسعي المشروع بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع (مصنع قادر) علي نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة الآلات الثقيلة في مصر، مما يساهم في تعزيز الصناعة الوطنية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.







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