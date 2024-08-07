تحرير 35 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات فى الغربية

الغربية مصطفى عادل

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن اللجنة العليا للرقابة على الأسواق، بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومديري مديريات الصحة التموين ومباحث التموين وسلامة الغذاءً، قد شنت حملة تفتيشية مفاجئة فجر اليوم على المخابز البلدية بقرى سجين الكوم وأبشواي الملق بمركز قطور.

أسفرت عن تحرير 35 محضرا نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة، جاء ذلك استجابة فورية لأهالي مركز قطور .

وتمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير 8 محاضر في سجين الكوم نقص وزن 9 جرامات وعدم وجود لوحة تشغيل، و3 مخابز غير مطابقين للمواصفات، وتحرير 5 محاضر لمخابز إبشواى الملق، لعدم وجود لوحة تشغيل، ونقص وزن، كما تمكنت مديرية الصحة من تحرير 6 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و8 محاضر نقص اشتراطات صحية، وقامت الهيئة العامة لسلامة الغذاء بتحرير 8 محاضر نقص اشتراطات هيئة سلامة الغذاء القانون 1 لسنة 2017.

و أعرب أهالي المحافظة عن بالغ تقديرهم وشكرهم لجهود المحافظة واهتمامها ببحث مطالبهم والعمل على الاستجابة الفورية لشكاويهم .

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، استمرار الحملات التفتيشية المكبرة والتي تبدء عملها يوميا من الخامسة فجرا ، لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة لإيصال رغيف الخبز بأفضل جودة للمواطنين مؤكدا علي بذل كافة الجهود لإنتاج رغيف ينال رضا المواطن.

وأِشار الجندي إلى أن رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي مؤكدا استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها.



وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز من حيث الجودة والصلاحية وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣.