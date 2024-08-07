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باقٍ 205 أيام.. تعرف على موعد شهر رمضان 2025 فلكيًا

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 04:00 ص
باقٍ 205 أيام.. تعرف على موعد شهر رمضان 2025 فلكيًا أجواء رمضان
كتب محمود راغب

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حوالى 205 يوما على شهر رمضان 2025 ، ويتساءل الكثير من المواطنين عن موعد أول أيامه  ، و تشير الحسابات الفلكية أن شهر رمضان مرتقب له أن يكون يوم السبت أول مارس 2025 وذلك وفقا للحسابات الفلكية .

يذكر أن دار الإفتاء قد أعلنت فى وقت سابق أن غــرة شهـر المحرم 1446 هـ يوم الأحد 7/7/2024 م، وهو أول أيام الشهر وبداية العام الهجرى الجديد .

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".


 







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