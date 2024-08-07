اليوم السابع
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انطلاق فعاليات التدريب الجوى المصرى الفرنسى المشترك "آمون -24"

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 06:54 م
انطلاق فعاليات التدريب الجوى المصرى الفرنسى المشترك "آمون -24" القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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إنطلقت فعاليات التدريب الجوى المصرى الفرنسى المشترك (آمون -24) بمشاركة عدد من المقاتلات من مختلف الطرازات والذى يتم تنفيذه على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية .

تضمنت المرحلة الأولى للتدريب تنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم القتالية لكلا الجانبين ، فضلاً عن التدريب على أعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال جوية مشتركة لتبادل الخبرات وتطوير المهارات للقوات المشاركة بما يمكنهم من تنفيذ المهام المكلفين بها .

يأتى ذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة لدعم وتعزيز علاقات التعاون فى مختلف المجالات العسكرية.







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