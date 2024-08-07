اندبندنت: اليمين المتطرف يستهدف 39 مكتبا للهجرة واللجوء فى المملكة المتحدة

كتبت رباب فتحى

يستعد آلاف من ضباط الشرطة لاندلاع المزيد من العنف في شوارع المملكة المتحدة ، حيث تم تسمية العشرات من مراكز الهجرة في جميع أنحاء البلاد كأهداف في "قائمة استهداف" اليمين المتطرف، وفقا لصحيفة "الاندبندنت" البريطانية.

ويُعتقد أن قائمة تضم ما يصل إلى 39 مكتبًا متخصصًا في قانون الهجرة وجمعيات خيرية لدعم اللجوء وخدمات الهجرة تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، حيث تم تحديد عناوينهم كأهداف لمظاهرات اليمين المتطرف يوم الأربعاء.

وقال جو مولهال، مدير الأبحاث في المجموعة المناهضة للفاشية " الأمل وليس الكراهية: "هذه" قائمة استهداف "للأهداف الطموحة التي تدعو إلى العمل".

يأتي ذلك بعد أن ترأس السير كير ستارمر اجتماعًا طارئًا آخر لكوبرا مساء الثلاثاء. وفي حديثه في داونينج ستريت بعد الاجتماع، تعهد رئيس الوزراء بأن "المشاركين سوف يواجهون القوة الكاملة للقانون".

وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلن السير كير عن "جيش دائم" يضم 6000 ضابط شرطة متخصص لقمع العنف المستمر بعد ثمانية أيام من الاضطرابات في جميع أنحاء إنجلترا وأيرلندا الشمالية - ووسط مخاوف من المزيد يوم الأربعاء.

تم اعتقال أكثر من 400 شخص منذ بدء العنف، وقد تم توجيه الاتهام بالفعل إلى 100 منهم، ومن المتوقع أن يمثل المتهمون أمام المحكمة يوم الأربعاء.

ومن جانبه، أصدر صادق خان تحذيرًا "لأي شخص يفكر في نشر الكراهية والخوف" في لندن، وحث الناس على "التحقق من أصدقائهم وجيرانهم" في أعقاب أعمال الشغب.

وتعهد عمدة لندن بأن الجناة "سيواجهون القوة الكاملة للقانون"، ووصف "الفوضى والعنصرية والعنف" التي شوهدت في شوارع المملكة المتحدة في الأيام الأخيرة بأنها "صادمة حقًا"، وقال: "لن يتم التسامح مع أعمال العنف والفوضى في شوارع لندن".

وأضاف خان أنه على "اتصال دائم" بشرطة العاصمة، حيث يعمل مكتبه والقوة بشكل وثيق مع قادة المجتمع والمنظمات المحلية لحماية المباني المستهدفة.

وقال: "في لندن، لدينا عدم تسامح مطلق مع العنصرية وكراهية الإسلام ومعاداة السامية أو أي شكل من أشكال الكراهية ونفخر بأن نكون منفتحين ومتنوعين ومرحبين بجميع الأديان والخلفيات".