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اليوم السابع: توجيهات رئاسية بـ"حلول غير تقليدية" لمشكلات المصانع المتعثرة

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 07:00 م
اليوم السابع: توجيهات رئاسية بـ"حلول غير تقليدية" لمشكلات المصانع المتعثرة اليوم السابع غدا

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ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها "

توجيهات رئاسية بـ"حلول غير تقليدية" لمشكلات المصانع المتعثرة.. الرئيس السيسى يتابع جهود تنفيذ االستراتيجية الوطنية للصناعة ويؤكد: ملف الصناعة أولوية متقدمة لدى الدولة".

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