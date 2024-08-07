اليوم السابع: توجيهات رئاسية بـ"حلول غير تقليدية" لمشكلات المصانع المتعثرة

ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها "

توجيهات رئاسية بـ"حلول غير تقليدية" لمشكلات المصانع المتعثرة.. الرئيس السيسى يتابع جهود تنفيذ االستراتيجية الوطنية للصناعة ويؤكد: ملف الصناعة أولوية متقدمة لدى الدولة".

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