اليابان تبدأ تصريف دفعة جديدة من المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية

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أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية عن بدء عملية تصريف الدفعة الثامنة من المياه المعالجة من محطة فوكوشيما داييتشى للطاقة النووية، وذلك فى إطار الجهود المستمرة لإدارة المياه المتراكمة فى المحطة نتيجة الزلزال والتسونامى اللذين ضربا المنطقة فى مارس 2011.

وأوضحت سفارة اليابان في القاهرة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن تستغرق عملية التصريف هذه حوالي 19 يومًا، وذلك بعد أن أكدت الشركة أن المياه المعالجة المعدة للتصريف تلتزم بجميع المعايير التنظيمية الصارمة، وقد سبقت هذه الخطوة عمليات مراقبة دقيقة للمياه، بما في ذلك إجراء تحاليل شاملة لضمان سلامة البيئة البحرية.

يُذكر أن الشركة قد قامت بتصريف سبع دفعات سابقة من المياه المعالجة منذ أغسطس 2023، وقد أكدت الدراسات العلمية أن جميع عمليات التصريف السابقة تمت بطريقة آمنة وفقًا لأعلى معايير السلامة الدولية.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير أصدرته مؤخرًا، أن عمليات تصريف المياه المعالجة تتم وفقًا للمتطلبات والمعايير الدولية، وأجرى فريق عمل تابع للوكالة مراجعة شاملة للعمليات في أبريل الماضي، ولم يجد أي مخالفات أو انتهاكات للمعايير المحددة.