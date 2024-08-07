الولايات المتحدة لشعب بنجلاديش: ندعو إلى ضبط النفس

دكا (أ ش أ)

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها العميق إزاء التقارير التى تفيد بوقوع أعمال عنف ضد الجماعات الدينية والسياسية وضد أفراد الشرطة فى بنجلاديش، فى أعقاب الإطاحة بحكومة الشيخة حسينة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان مكتوب نقلته قناة "تشانيل 24" البنغالية - "نحن نراقب الوضع عن كثب، والولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب البنغالي وستواصل دعم تطلعاته الديمقراطية".

وحث بيان الخارجية الأمريكية كافة الأطراف في بنجلاديش على وقف أعمال العنف والتحلي بالهدوء وضبط النفس، مشددا على أن هذا ليس وقت الانتقام.

ودعا البيان السلطات البنغالية إلى اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بتشكيل حكومة مؤقتة في إطار احترام المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وإرادة الشعب البنغالي.

وشهدت بنجلاديش خلال الأيام القليلة الماضية مظاهرات حاشدة تطالب باستقالة الشيخة حسينة.. علما بأن بنجلاديش شهدت الشهر الماضي احتجاجات طلابية عنيفة ضد نظام جديد للحصص في الوظائف الحكومية، ما تسبب في مقتل عشرات الأشخاص.

ويشمل النظام الجديد تخصيص 56% من الوظائف الحكومية لفئات محددة منها أفراد عائلات المقاتلين (الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971) والسيدات ، والسكان الأصليين، وذوي الإعاقة.

وقد أكد رئيس أركان الجيش البنغالي الجنرال واكر الزمان - في خطاب للأمة - أهمية ضمان انتقال منظم وسلمي نحو حكومة منتخبة ديمقراطيا، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.

وفى سياق متصل وصلت رحلة خاصة تابعة لشركة "طيران الهند" اليوم الأربعاء، إلى العاصمة نيودلهي وعلى متنها 205 أشخاص قادمة من داكا عاصمة بنجلاديش في أعقاب الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها الدولة المجاورة، وذلك وفقا لما أعلنه مسئولون هنود.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن الطائرة كانت من طراز "إيه 321 نيو" وأقلعت من عاصمة بنجلاديش في وقت متأخر الليلة الماضية وكانت تحمل على متنها 199 شخصا بالغا بالإضافة إلى 6 أطفال.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من حل البرلمان في بنجلاديش عقب استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ومغادرتها للبلاد على خلفية احتجاجات مناهضة للحكومة.

وقد شهدت بنجلاديش خلال الأيام القليلة الماضية مظاهرات حاشدة تطالب باستقالة الشيخة حسينة.. علما بأنها شهدت الشهر الماضي احتجاجات طلابية عنيفة ضد نظام جديد للحصص في الوظائف الحكومية، ما تسبب في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.



