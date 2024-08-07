القوات المسلحة تستقبل أبناءها الرياضيين المشاركين بأوليمبياد باريس

كتب زكى القاضى

استقبل وفد من جهاز الرياضة للقوات المسلحة، بعثة المنتخب المصرى لرياضة "سيف المبارزة" فور وصولها إلى أرض الوطن وسط تواجد جماهيرى حافل، وذلك بعد مشاركتها المتميزة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

تضمنت البعثة المصرية مشاركة ثلاث لاعبين من أندية المؤسسات الرياضية العسكرية ضمن قوام المنتخب الوطنى لسيف المبارزة، حيث نجح اللاعب محمـد السيد سامى لاعب نادى المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب التابع لجهاز الرياضة للقوات المسلحة بتحقيق المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية فى منافسات سلاح " سيف المبارزة " .



هذا وقد قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعب بحصوله على ميدالية أوليمبية تضاف لسجلات تاريخ الرياضة المصرية، مؤكدة حرصها على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات الرياضية العسكرية ليكونوا نماذج مشرفة قادرة على رفع العلم المصرى خفاقاً بمختلف المحافل الرياضية الأولمبية والدولية .