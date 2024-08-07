اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصحة: الرضاعة الطبيعية ضرورة لتحسين حالة الطفل النفسية

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 02:00 ص
الصحة: الرضاعة الطبيعية ضرورة لتحسين حالة الطفل النفسية صورة أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة، إن الرضاعة الطبيعية ضرورية لتحسين حالة الطفل النفسية، ويجب الالتزام بها قدر الإمكان وخاصة فى أول 6 أشهر من عمره.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن فوائد لبن الأم للطفل الرضيع، مؤكدة أنه يحمى الطفل من الأمراض المزمنة، مثل السكر والسمنة، كما أنه يزيد من القدرات الذهنية والمعرفية للطفل ويساعد الطفل على النمو بشكل طبيعى، ويحتوى على جميع العناصر الطبيعية، كما أنه آمن وجاهز ومتوفر.


وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أنه كلما زادت مدة الرضاعة الطبيعية زاد التأثير الوقائى من الإصابة بالسرطان، وتطالب السيدات بالتوجه لأقرب وحدة صحية للكشف المبكر عن أورام الثدى، وكذلك الأمراض المزمنة مع تلقى العلاج مجانا.







الصحة

الرضاعة الطبيعية

الصحة النفسية



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