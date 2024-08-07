الشرطة البريطانية تراقب تيك توك للتعرف على مرتكبى الشغب من اليمين المتطرف

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن ضباط الشرطة فى المملكة المتحدة يراقبون تطبيق تيك توك فى محاولة للقبض على المتظاهرين اليمينيين المتطرفين الذين يبثون لقطات حية لسلوكهم غير القانوني.

وأصبحت وظيفة البث المباشر على تيك توك واحدة من المنافذ المحددة لتغطية أعمال الشغب هذا الصيف، حيث شاهد مئات الآلاف من المشاهدين بثًا مباشرًا لأعمال الشغب على مدار الأسبوع الماضي في مدن مثل ستوك وليدز وهال ونوتنجهام.

ويتم بث البث المباشر، الذي يمكن أن يستمر لساعات، أحيانًا من قبل أشخاص متورطين في الفوضى. وتُظهر العديد من فيديوهات تيك توك وجوه أشخاص يرتكبون على ما يبدو أعمالًا غير قانونية مثل نهب المتاجر أو إشعال النار في الممتلكات. غالبًا ما يتم إنشاؤها من قبل أشخاص يمكن ربط أسماء المستخدمين بسهولة بهوياتهم في العالم الحقيقي.

واعتقلت الشرطة بعض المتظاهرين من اليمين المتطرف بعد محاولتهم العبور إلى جانب المجموعة المعارضة في بليموث.



وقال مصدر في الشرطة: "ستكون لدى كل قوة محللون يراقبون وسائل التواصل الاجتماعي، تيك توك، لأغراض جمع الأدلة. وتقوم وحدات الجريمة المنظمة الإقليمية بذلك أيضًا، مع التركيز على الطرف الأعلى من المخالفين، أولئك الذين يحرضون والمنظمين الكبار".

وتم تسجيل العديد من مقاطع الفيديو وبثها من قبل أفراد من الجمهور يشاركون في الاضطرابات أو يقفون في حشود من الناس الذين يثيرون الشغب. تم بث أعمال شغب واحدة في ميدلسبره يوم الأحد مباشرة على الهواء مباشرة من قبل ستة حسابات مختلفة على تيك توك على الأقل. وأظهرت اللقطات إحراق السيارات وإلقاء الطوب عبر نوافذ المنازل ونهب المتاجر.

وتشهد المملكة المتحدة أعمال شغب واضطرابات مستمرة منذ قرابة الـ10 أيام بعد مقتل 3 صغيرات فى حادث طعن فى ستديو رقص فى ساوثبورت، واشتبه بشكل خاطئ فى أن مرتكب الهجوم طالب لجوء مسلم، وهو ما تم نفيه، ولكن استمر اليمين المتطرف فى التصعيد وهاجم فنادق طالبى اللجوء ومساجد ومبانى إسلامية، وشاركوا فى احتجاجات شهدت عنف واشتباكات مع الشرطة.