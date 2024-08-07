السيرة الذاتية للدكتور محمد مسرجة المدرس بجامعة المنوفية الحاصل على جائزة الدولة

المنوفية – محمود شاكر

عبر الدكتور محمد كمال مصطفى مسرجة المدرس بكلية الطب جامعة المنوفية والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية لعام 2023، فى العلوم الطبية، عن سعادته الغامرة بما تم من تكريم، مؤكدا على أن العلم والأبحاث العلمية التى قام بها ومازال يقوم بها من أجل خدمة المجتمع يسعى لتحقيق الفرحة ورسم البسمة على وجوة كل المرضى، مشيرا إلى أن الجائزة هى نتاج لما قدمه من إنجازات ملموسة في العلوم الطبية، وما قدمه من نتائج أبحاث متميزة حققت العديد من الأهداف في خدمة المجتمع .

ولد الدكتور محمد كمال مصطفى مسرجة عام 1986 بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، ويقيم حاليا بمدينة شبين الكوم، ويعمل مدرس بقسم جراحة العظام كلية الطب جامعة المنوفية، حصل على بكالوريوس الطب البشري والجراحة عام 2009، وحصل على ماجستير جراحة العظام 2016، حصل على دكتوراة جراحة العظام إشراف مشترك جامعة المنوفية وجامعة جنوب كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية 2022.

وعن التدرج الوظيفي قال مسرجة، أنه تدرج في العديد من الوظائف بدأها طبيب امتياز بمستشفيات جامعة المنوفية، ثم طبيب مقيم بقسم جراحة العظام بمستشفى جامعة المنوفية، ومعيد بقسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة المنوفية، ثم مدرس مساعد ثم مدرس بقسم جراحة العظام بكلية الطب حتى الآن.

وتابع مسرجة، أنه عضو الأكاديمية الأمريكية لجراحي العظام وجمعية أمريكا الشمالية للعمود الفقري، ونشر أكثر من سبعين بحث في المجلات الدولية المتخصصة، كما شارك بأكثر من عشرين بحث في المؤتمرات الدولية، وهو عضو لجان التحكيم لدى أكثر من عشر مجلات دولية، حاصل على جائزة أفضل مقال في مجلة جراحة العظام في عدد مارس/ أبريل 2020، حاصل على جائزة أفضل ناشر دولي على مستوى كلية الطب جامعة المنوفية في عام 2021 وعام 2022.