السفير الكندى يلتقى مشيرة خطاب ضمن لقاءات الوداع بعد انتهاء مهام عمله بمصر

كتبت ريم عبد الحميد

التقى لويس دوما السفير الكندى فى مصر اليوم، الأربعاء، مع مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى إطار مجموعة من اللقاءات التى يعقدها قبيل مغادرته مصر بعد انتهاء مهام عمله رسميا.

وفى تغريدة نشرتها سفارة كندا على حسابها الرسمى على منصة X ، قالت أن السفير التقى مع السفيرة مشيرة خطاب، وأعرب خلال اللقاء عن تقديره للمناقشات الصريحة التى أجروها خلال السنوات الأربع الماضية، وعلى قيادتها لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وكان السفير دوما قد أجرى عدة لقاءات مع المسؤولين فى مصر قبل مغادرته البلاد منتصف الشهر الحالى. والتقى يوم الاثنين مع البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة.

وأكد السفير دوما خلال اللقاء على محبته لمصر وشعبها وعلى سعادته بالخدمة فى مصر، كما أشار إلى النشاط الإيجابى للأقباط فى المجتمع الكندى، وأعرب عن سعادته بحضور قداس عيد الميلاد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيدًا بحرص الرئيس على دمج كل فئات الشعب المصرى فى المجتمع.