الرعاية الصحية: معاهد التمريض تحقق طفرة نوعية بمحافظات التأمين الصحى الشامل

كتب وليد عبد السلام

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن مواصلة الهيئة تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التعليم التمريضي من خلال معاهد رعاية الفنية للتمريض. وأشار إلى أن هذه المعاهد تحقق طفرة نوعية في جودة التعليم المقدم بمحافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الهيئة تمتلك 12 معهدًا فنيًا للتمريض بنظام الخمس سنوات في خمس محافظات، تشمل بورسعيد (3 معاهد) وهي: المبرة، السلام، والحياة بورفؤاد، والأقصر (5 معاهد) وهي: الكرنك الدولي، مجمع الأقصر الطبي الدولي، إيزيس التخصصي، حورس التخصصي، وطيبة التخصصي، والإسماعيلية (2 معهد) وهما: مجمع الإسماعيلية الطبي وفايد التخصصي، وجنوب سيناء (1 معهد) وهو الفيروز الطبي، والسويس (1 معهد) وهو المجمع الطبي حوض الدرس.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي: "نعمل على تطوير المناهج الدراسية لمعاهد رعاية الفنية للتمريض بالتعاون مع المشروع الإيطالي وجامعة ساساري ووزارة الصحة والسكان، وتطوير مهارات القائمين على العملية التعليمية من خلال سفر مجموعة متميزة منهم إلى جامعة ساساري في إيطاليا للتدريب على التدريب العملي الإكلينيكي ومهارات التواصل، ونقل التجربة إلى معاهد رعاية على مستوى فروع الهيئة، مما يعزز جودة التعليم والتدريب."

وأشار، إلى أن الهيئة تطبق أحدث أساليب التعليم والتدريب من خلال نظام "Tutor Ship & Mentor Ship" في معاهد رعاية الفنية للتمريض، مما يسهم في توجيه وتطوير الطلاب، تحسين الأداء الأكاديمي، تعزيز الثقة بالنفس والمهارات الشخصية، تعزيز الاستعداد المهني، توفير بيئة تعليمية داعمة، والاستفادة من الخبرات العملية.

وأكد الدكتور السبكي، أن الهدف هو تخريج كوادر تمريضية ذات مهارات فنية وتكنولوجية ولغوية متميزة، لتمكينها من تقديم خدمات تمريضية فعالة في منشآت الهيئة، وتلبية احتياجات المجتمع، والمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة كوثر محمود، المشرف العام على منظومة التمريض بالهيئة العامة للرعاية الصحية ونقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أن معاهد رعاية الفنية للتمريض تعتمد معايير دقيقة لاختيار الطلبة، تشمل الحصول على أعلى المجاميع، وتطبيق ضوابط لاختبارات القدرات المؤهلة لدخول كشف الهيئة، واستحداث اختبار القياس النفسي "psychometric test" للطلبة الجدد لتقييم قدرتهم على التكيف والتعامل مع البيئة الدراسية. وأضافت أن المعاهد تُحسن مهارات اللغة الإنجليزية لدى الطلاب عبر الحصول على شهادة كورس معتمد في جميع المحافظات.

وأوضحت، أن المعاهد تطبق نظام ملف إنجاز الطالب والمعلم "Portofolio Of Teacher & Student" لتوثيق وتقييم الأداء بشكل شامل، مما يساعد في متابعة تطور المهارات والمعرفة وتحسين الأداء التعليمي. كما تابعت أنه تم تحديث Log Book الخاص بالإجراءات التمريضية للصفوف الثلاثة، وتصميم Log Book للصفين الرابع والخامس وطلبة الامتياز، واعتمادها للتدريب على مستوى جميع معاهد رعاية الفنية للتمريض، مما يضمن توافق المواد التعليمية مع أحدث المعايير والممارسات التمريضية، ويعزز الكفاءة السريرية والجاهزية العملية.

وأشارت، إلى أنه تم إعداد بوكلت أسئلة شامل ومتنوع لكل المواد الدراسية لتعميمه في الامتحانات الدورية ونهاية العام الدراسي، مما يساهم في تقييم الطلاب بشكل عادل ومتسق، ويحسن جودة التعليم والتقييم في المعاهد. كما لفتت إلى تشكيل فريق طائر لتدريب العاملين في المعاهد على صياغة الأهداف التعليمية، وطرق التدريس الحديثة، والتقييم والتقويم، والمهارات الشخصية، وتخطيط المنهج، والتدريب العملي، وإعداد الورقة الامتحانية، ومهارات التواصل، وإدارة الصف.

وأضافت الدكتورة كوثر محمود، أنه تم تنظيم دورات تدريبية لهيئة التدريس في المعاهد من خلال فريق التعليم الفني برئاسة الهيئة والفريق الطائر بالمعاهد، تشمل الطرق الحديثة في التدريس، التدريب العملي، وبناء الفريق، بالإضافة إلى برنامج تهيئة للمعاهد المنضمة حديثًا لضمان توافقها مع سياسات الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأوضحت، أن المعاهد تعتمد دراسة لمدة خمس سنوات مع ستة أشهر تدريب إجباري للحصول على الدبلوم الفني الصحي شعبة التمريض العام، وتضم خطة الدراسة مواد ثقافية وفنية علمية تشمل أسس التمريض، صحة المجتمع، تمريض الأطفال، النساء، الولادة، الباطني الجراحي، التغذية العلاجية، والتمريض النفسي، ..إلخ.

وأشارت، إلى توحيد زي المديرين والطلاب في المعاهد على مستوى محافظات التأمين الصحي الشامل، وتوحيد السجلات والملفات الإدارية. وأضافت أن المعاهد تعزز تأهيل الطلاب علميًا وعمليًا باستخدام منهج متطور وبحثي عبر فريق عمل مؤهل وأحدث التقنيات لتخريج كوادر تمريضية متميزة وآمنة للمرضى، وتدعم التنمية الشخصية واكتشاف الموهوبين وتعزيز المشاركة الاجتماعية من خلال الأنشطة المجتمعية. وقد فازت المعاهد بجائزة التميز في احتفالية النقابة العامة للتمريض المصري 2024.