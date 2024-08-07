الرئيس السيسى يوجه بدراسة المشكلات والتحديات أمام المصانع المتعثرة.. إنفوجراف

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، اجتماعا لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.



الرئيس السيسى



اجتماع الرئيس مع الوزراء

تابع الرئيس السيسى جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة ويشدد على أولوية ملف الصناعة وتحقيق نهوض عاجل به.

وجه الرئيس بدراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها، حفاظاً على الاستثمارات وحقوق العمال.

اطلع الرئيس على رؤية الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لتعظيم الاستخدام الأمثل للإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، بالتعاون والشراكة الكاملة مع القطاع الخاص.

أكد الرئيس أهمية السعى الجاد لتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى ودولى، والعمل الدؤوب لتذليل جميع العقبات والتحديات فى هذا الشأن.

شدد الرئيس على أولوية توطين الصناعات الواعدة فى مصر، ونقل التكنولوجيا، والتدريب.