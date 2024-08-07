اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس الأمريكى وأمير قطر يبحثان تهدئة التوترات الإقليمية

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 12:04 م
الرئيس الأمريكى وأمير قطر يبحثان تهدئة التوترات الإقليمية بايدن
واشنطن (أ ش أ)

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بحث الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى اتصال هاتفى، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، جهودهما الرامية إلى تهدئة التوترات الإقليمية، بما فى ذلك من خلال وقف إطلاق النار الفورى فى غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

وذكر البيت الأبيض- في بيان، نشره اليوم الأربعاء، أن بايدن شكر الشيخ تميم على قيادته الحازمة في تيسير المفاوضات التي وصلت الآن إلى المرحلة النهائية.

واتفق الرئيس الأمريكي وأمير قطر، على ضرورة إنهاء العملية في أقرب وقت ممكن.

واتفق الجانبان وفريقاهما على البقاء في تنسيق وثيق، خلال الأيام المقبلة.







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