اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأمم المتحدة تطالب بالتصدى للمجاعة فى السودان

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 07:00 ص
الأمم المتحدة تطالب بالتصدى للمجاعة فى السودان مجلس الأمن - أرشيفية
وكالات

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ناشد مسؤولون كبار بالأمم المتحدة، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي أن يقدم المساعدة في وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان "عبر الحدود وخطوط القتال وجوا وبرا"، للتصدي لمجاعة يعاني منها موقع واحد على الأقل في شمال دارفور.

واقترحت الولايات المتحدة الشهر الماضي أن يدرس المجلس المؤلف من 15 عضوا السماح بعبور المساعدات من المعابر الحدودية مثل أدري من تشاد. لكن الحكومة السودانية المدعومة من الجيش وروسيا التي تتمتع بحق النقض في المجلس قالتا الثلاثاء إنه لا توجد حاجة إلى تحرك من مجلس الأمن.


وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث محمد للمجلس "إذا حدثت مجاعة.. فنحن مستعدون للتعاون معكم، وسنفتح المعابر لأي مساعدات إنسانية. إنها ليست الحكومة التي أفتخر بتمثيلها هنا هي التي تمنع المساعدات الإنسانية".







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