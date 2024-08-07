الأرصاد: أسوان تحت تأثير السحب الرعدية الآن ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى مدينة أسوان تحت تأثير السحب الرعدية الآن يصاحب ذلك نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقسا شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان ورأس بناس والوادى الجديد ، يصاحبها نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.