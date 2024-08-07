استلام الأرض المخصصة لإنشاء وحدة جوازات جديدة بأشمون فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

في بشرى سارة لأهالي مركز ومدينة أشمون، أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن بدء إجراءات استلام قطعة الأرض المخصصة لإنشاء وحدة جوازات جديدة على مساحة 560م2 بشارع الجامعة بمدينة أشمون .

يأتى ذلك في إطار جهود المحافظ لخدمة أهالي مركز ومدينة أشمون والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بشتى القطاعات .

قامت اليوم اللجنة المشكلة من الإدارة العامة للجوازات برئاسة العقيد رضا محمد وهدان مدير جوازات وسط الدلتا، والنقيب هيثم سيد أحمد مدير جوازات منوف، وذلك لاستلام قطعة الأرض المخصصة لوحدة جوازات أشمون بقرار التخصيص رقم 1411 لسنة 2018 لخدمة المواطنين.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على التعاون التام مع مختلف الجهات بتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم بشتى القطاعات والخدمات المتنوعة وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.



