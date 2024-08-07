استشهاد 6 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على خيمة تؤوى نازحين جنوب غزة

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استشهد 6 فلسطينيين، اليوم الأربعاء، جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين، في بلدة عبسان، شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طفلا (14 عاما) وشابا أصيبا - من ناحية أخرى - بالرصاص المطاطي، اليوم، واعتُقل مواطن خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل.



وأوضحت (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة جبل أبو رمان جنوب مدينة الخليل، وأطلقت الرصاص الحي والمطاطي باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة طفل في الرأس، وشاب في القدم، بالإضافة إلى اعتقال شاب عقب الاعتداء عليه.



وفي نابلس، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي جميع الطرق المؤدية لقريتي بورين ومادما، ومنعت المواطنين من المرور من خلالها، كما شددت من إجراءاتها على حاجز المربعة، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها على المواطنين.



وأضرم مستعمرون مساء اليوم النار على جانبي الطريق القريب من مستعمرة "يتسهار" المقامة على أراضي بورين جنوب نابلس.



وفي أريحا، قال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات إن عشرات المستعمرين المسلحين اقتحموا تجمع عرب المليحات في المعرجات شمال غرب أريحا، وحاصروا مساكن المواطنين، مشيرا إلى أن تكرار اقتحامات المستعمرين ضد تجمع عرب المليحات برفقة أغنامهم يستهدف سرقة أرزاقهم الوحيدة، ضمن محاولات لتهجير البدو بمساندة الاحتلال الإسرائيلي.